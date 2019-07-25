Серийный похититель лобзиков и пил за год добыл инструментов на 1,2 млн рублей

В Каменском районе вынесен приговор Теймуру Велиеву 1953 г.р., который признан виновным в нескольких эпизодах хищения имущества (в основном столярных и прочих инструментов) из домов граждан и нежилых строений. Общий ущерб 29 потерпевших составил 1,2 млн рублей.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, только в строящемся доме в деревне Брод Каменского района Велиев с подельником в феврале 2018 года украли электрический котел, два циркулярных насоса, две болгарки, электролобзик, циркулярную пилу, сварочный аппарат, три прожектора и 10 светильников на общую сумму свыше 104 тыс. рублей.

В первомайские праздники сообщники приехали к строящемуся дому в деревне Мосино Каменского района, где совершили кражу циркулярной пилы, торцовочной пилы, фрезера, автомойки, камина-топки, бензопилы на общую сумму свыше 90 тыс. рублей. Кражи продолжались до декабря 2018 года.

В связи с тем, что, по заключению психиатрической экспертизы, соучастник Велиева не отвечает за свои действия и нуждается в принудительном лечении, материалы уголовного дела в отношении него были выделены в отдельное производство.

Каменский районный суд назначил Теймуру Велиеву наказание в виде 4 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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