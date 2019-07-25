ГИМС потребовала изгнать частных прокатчиков с городского пруда

Государственная инспекция по маломерным судам предложила мэрии провести проверку на городском пруду и изгнать частных прокатчиков, катающих людей на лодках.

Сегодня на заседании оргкомитета по проведению Дня города представитель ГИМС заявил, что на городском пруду согласован только один пункт проката – в районе Дома Севастьянова. Но катают людей на лодках и катамаранах не только там – частников, предлагающих эти услуги, много. «Частные лица нагло используют свои суда и катают людей за деньги, – заявил представитель инспекции. Он отметил, что безопасность этих транспортных средств никем не подтверждена, и предложил провести проверки до Дня города, зачистив акваторию от несогласованных частников.

Отметим, что ГИМС неоднократно штрафовала частников, катающих людей за деньги на пруду без согласования. Но владельцев судов это обычно не беспокоит – суммы штрафов легко отбиваются за счет новых клиентов.

В 2016 году в центре города на пруду утонула лодка. Горожане, комментировавшие ЧП, писали в пабликах, что на этой лодке накануне катали людей, и она еле двигалась.

Екатеринбург, Служба информации

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