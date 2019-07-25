Полицейские не одобрили мотошоу в День города в Екатеринбурге

В День города в Екатеринбурге в этом году должно состояться мотошоу – власти называют его одной из»фишек программы. Мотоциклисты должны выступить в Историческом сквере. Но идею забраковали правоохранители.

Сегодня на заседании оргкомитета представитель УМВД отметил, что полицейские в целом согласны с тем, как мэрия решила праздновать День города, но есть один вопрос. «Единственный вопрос – по мотошоу в Историческом сквере и по организации этой площадки. Я знаю, что вчера организаторы были в ГИБДД, у нас еще не были. Но соседство с центральной сценой вызывает беспокойство. Такое количество граждан, перекрытие пешеходных дорожек… Где граждане будут располагаться и смотреть концерт?" – заявил полицейский. Его поддержал коллега из ГИБДД: «Да, мотошоу вызывает вопросы. Надо или переносить площадку, или решать вопрос по таймингу и проведению других мероприятий».

Вице-мэр по соцвопросам Дмитрий Баранов согласился, что над организацией мотошоу ради безопасности людей еще надо поработать. «У нас есть трансформация площадок и мест проведения. Исторический фестиваль и ландшафтный фестиваль перебазируются на Октябрьскую площадь, городская свадьба будет на площади 1905 года», – прокомментировал директор ЦК «Урал» Илья Марков.

Он также рассказал, что парковку на площади 1905 года закроют 14 августа. На Октябрьской площади подготовка к празднику начнется уже в начале августа. «Монтаж на Октябрьской площади начнется с 5 августа. Обращу внимание, в том числе СМИ, и чтобы успокоить граждан. Там ведется подготовка к празднику, а не что-то другое», – отметил Марков, намекая, видимо, на майскую реакцию екатеринбуржцев на появление в сквере забора.

Добавим, сегодня также дали задание медикам заранее рассказать и правоохранительным органам, и горожанам, где будут стоять машины скорой помощи. В День города будет ограничена продажа алкоголя, перекрыты дороги, работу общественного транспорта продлят до часу ночи. Подробности о работе автобусов и трамваев и карта перекрытий появятся позже, после того, как глава города подпишет постановление о праздновании Дня города – Высокинский должен сделать это завтра.

Екатеринбург, Светлана Загороднева

Екатеринбург. Другие новости 25.07.19

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