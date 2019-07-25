В информационном блоке мэрии новый сотрудник – известный в Екатеринбурге журналист

В департаменте информполитики администрации Екатеринбурга – новое назначение. Как сообщили РИА «Новый День» в мэрии, с 22 июля обязанности начальника отдела по связям со СМИ исполняет Андрей Яловец.

Андрею Яловцу 49 лет, он опытный журналист. В прошлом работал в областном департаменте информполитики, «Областной газете», информационных агентствах «ФедералПресс» и «Накануне.ру».

Владимир Тищенко, который формально до сих пор занимает эту должность, сейчас в отпуске.

Екатеринбург, служба информации

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