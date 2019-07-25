Один из фасадов Главпочтамта отреставрируют почти за 5 млн рублей

Почта России планирует отреставрировать западный фасад Главпочтамта в Екатеринбурге (выходящий на сквер имени Попова). Предприятие проведет ремонт за счет собственных средств. В целом почта планирует направить на реставрацию около 4,78 млн рублей.

Как сообщили в «Почте России», к ремонту приступят после согласования работ с Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области. Договор с подрядчиком уже заключен. В ходе ремонтных работ специалисты восстановят кирпичную кладку стен и штукатурку, снимут наружные кондиционеры. Фасад Главпочтамта будет окрашен в серо-белый цвет, соответствующий конструктивистскому стилю. Во время ремонта почтамт будет работать в штатном режиме.

Последняя масштабная реставрация Главпочтамта проходила в 2016 году, в ходе которой по требованию прокуратуры восстановили главный фасад и убрали с него рекламу. Год назад были проведены реставрационные работы ограждений на ул. Толмачева, а также обновлена историческая памятная доска на центральном фасаде здания. В перспективе планируется также произвести ремонтные работы во внутреннем дворе.

Напомним, что здание Главпочтамта (Дома связи) было возведено в 1933 году по проекту архитекторов Константина Соломонова и Вениамина Соколова. В здании размещались почтовое отделение, междугородная телефонная станция и телеграф. В отдельном корпусе была расположена городская автоматическая телефонная станция на 10 тысяч номеров.

Екатеринбург, служба информации

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