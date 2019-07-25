На Урале 15-летняя блогерша снялась в неглиже. Теперь к ее матери придет полиция

В свердловской глубинке разгорается скандал из-за видео на YouTube с участием 15-летней школьницы-блогерши, известной в соцсетях под псевдонимом Евгения Великая.

Девушка живет с матерью-предпринимательницей в Краснотурьинске, где она очень популярна. Славу среди земляков школьница снискала благодаря хайпу в соцсетях. По сути, девушка не делает ничего экстраординарного, чего не встретишь в аккаунтах других российских блогеров. Но поскольку речь идет о моногороде с населением около 50 тысяч человек, некоторые посты девушки вызывают бурю эмоций у ее земляков.

Как сообщает «Краснотурьинск Live» со ссылкой на собственные источники в полиции, к матери девушки Ольге Филиповой намереваются прийти силовики и представители опеки – из-за анонимных жалоб на видео, в которых ее дочь позирует в неглиже. «По результатам проверки фактов публикации видеозаписей с участием обнаженной несовершеннолетней будет вынесено решение о возбуждении дела о невыполнении матерью своих обязанностей по воспитанию малолетней и постановке семьи на учет инспекции по делам несовершеннолетних», – сообщает издание со ссылкой на источник в прокуратуре.

Екатеринбург, служба информации

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