В Екатеринбурге ребенок на самокате залетел под внедорожник (ФОТО)

В Екатеринбурге в четверг поздно вечером ребенок попал под автомобиль «Ниссан Кашкай». Мальчик переезжал проезжую часть на самокате, его родители находились поблизости.

Как сообщили РИА «Новый День» в УГИБДД по Екатеринбургу, авария произошла в 21:34 рядом с домом по ул. Фролова, 33. Водитель «Кашкая» с улицы Фролова поворачивал налево на ул. Викулова и сбил ребенка на самокате. С места аварии родители, которые были неподалеку, сами отвезли мальчика в больницу, у него травма связок голеностопа. 40-летний мужчина-водитель пояснил, что он подъехал к пешеходному переходу, пропустил пешеходов и начал поворачивать, когда перед его машиной внезапно оказался ребенок на самокате. Водитель пытался затормозить, но не успел.

В ГИБДД просят родителей контролировать своих детей, не разрешать им кататься по дороге на велосипедах и самокатах.

Добавим, похожее ДТП случилось в Каменске-Уральском в среду. Ребенок на самокате попал под колеса «Лады», которой управляла 27-летняя женщина. Мальчик и его друзья катались на самокатах и поехали на заправку, чтобы подкачать колеса. При наличии тротуара они решили ехать по дороге, объяснив это тем, что хотели прокатиться по новому ровному асфальту, недавно уложенному на этом участке. Женщина решила привлечь внимание детей к тому, что они на дороге, где есть движение машин и посигналила. Мальчик, который на самокате ехал замыкающим, испугался, выехал на середину проезжей части и попал под автомобиль. Он получил черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. А в отношении его матери составили протокол по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Екатеринбург, служба информации

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