На Среднем Урале снижен лимит на отстрел медведей и рысей, увеличен – на лосей

В Свердловской области утверждены лимиты на добычу диких зверей в период с 1 августа 2019 по 1 августа 2020 года. Документ опубликован на правовом портале региона.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», за год охотники могут добыть 480 бурых медведей – это 11,76% от их общей численности. Для сравнения, год назад этот показатель равнялся 494 особям. Также снизился лимит на добычу рысей – с 21 до 18, этих животных в свердловских лесах осталось всего около тысячи.

На убийство остальных животных лимиты, наоборот, повысились. Охотники смогут добыть 442 барсука (с 1 августа 2018 года действует норма – 408), 3 526 сибирских косуль (раньше – 3 500), 688 соболей (681). Лимит на лосей установлен в количестве 2 745 особей (раньше – 2 638). При этом неизменной осталась квота для коренного малого народа Урала, ивдельских манси – 20 особей (напомним, численность самих манси – около ста человек).

Екатеринбург, служба информации

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