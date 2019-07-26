Со следующей недели гаишники начнут ловить пешеходов

В Свердловской области с понедельника начнутся рейды ГИБДД по выявлению нарушителей правил дорожного движения. В первую очередь гаишники будут ловить пешеходов, которые нарушают ПДД, а также водителей, которые не уступают людям дорогу, где это требуется.

«Наряды ДПС будут приближены к местам концентрации ДТП с участием пешеходов, к аварийным переходам, а также к местам массового пребывания людей. Организовано патрулирование загородных трасс для выявления и удаления пешеходов, которые могут попасть под колеса. В мероприятиях примут участие участковые уполномоченные полиции, инспекторы по делам несовершеннолетних и патрульно-постовая служба полиции», – сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе областной ГИБДД.

Там напомнили, что штраф для водителей, не уступивших дорогу, – от 1,5 до 2,5 тысячи рублей, а для пеших нарушителей – 500 рублей. В ведомстве добавили, что с начала года в Свердловской области произошло 455 аварий с участием пешеходов, в которых погибли 46 человек, 455 получили травмы. При этом 181 ДТП спровоцировали те, кто шли пешком.

Екатеринбург, служба информации

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