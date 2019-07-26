В выходные православные устроят массовое крещение на Чусовой

Завтра в поселке Станционный-Полевской пройдет массовое крещение для всех желающих, сообщает пресс-служба Екатеринбургской епархии. Мероприятие, которое пройдет по благословению митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Кирилла, приурочено к 1031-летию крещения Руси.

Массовое крещение пройдет в реке Чусовой, неподалеку от храма равноапостольного князя Владимира. Праздник начнется в 8 утра с молебна, а сама литургия, крещение и причастие запланированы на 9 утра. После состоится крестный ход.

Екатеринбург, служба информации

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