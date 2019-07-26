Турецкий студент привез в Екатеринбург нелегальную партию бюстгальтеров – на подарки

Таможенники задержали крупную партию бюстгальтеров, которую вез гражданин Турции в своем багаже из Антальи. В пяти пакетах было около сотни бюстгальтеров – причем разного размера. Молодой человек, который оказался студентом, объяснил таможенникам, что белье – это подарки маме, сестре и девушке. Но инспекторы усомнились в его словах.

«Туристы часто везут подарки многочисленным родственникам. Мы, прежде всего, сопоставляем количество. К тому же здесь представлена вся линейка размеров от нулевого до шестого. Исходя из этого нами было принято решение, что этот товар не является товаром для личного пользования, а значит подлежит обязательному декларированию», – рассказал начальник таможенного поста «Аэропорт Кольцово (пассажирский)» Дмитрий Шишкин.

Сейчас проводится административное расследование. Молодому человеку грозит штраф до двукратной стоимости товара.

Екатеринбург, служба информации

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