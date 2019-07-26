В Екатеринбурге вырубают очередной сквер

В Екатеринбурге начинаются работы по благоустройству сквера на улице Грибоедова. Как сообщают жители Химмаша в соцсетях, центральную аллею уже огородили, пройти по ней нельзя. Люди переживают, что сквер вырубят. «В микрорайоне Химмаш собираются вырубить деревья на центральной аллее по улице Грибоедова. Обсуждения проекта реконструкции с жителями района не было, проходы вчера уже перекрыли строительной сеткой», – говорится в паблике «Это наш город» в фейсбуке.

Опасения жителей отчасти верны. Ранее администрация Екатеринбурга проводила конкурс по выбору подрядчика, который проведет благоустройство сквера на Химмаше. Начальная цена контракта составляла 13,7 млн рублей. В техзадании было указано, что подрядчик должен будет спилить деревья, демонтировать асфальтовое покрытие на пешеходных дорожках, бортовые камни, забетонированные скамейки, устроить насыпь для новых дорожек и положить новое – цветное – покрытие, установить урны и скамейки, а также заняться озеленением. Вместо старых тополей, которые пойдут под топор, должны посадить клены, яблони и кусты сирени. Предполагалось, что работы завершатся в середине августа.

Как пояснили «Новому Дню» в администрации Чкаловского района, общественные слушания по поводу благоустройства сквера на Химмаше все же проводились. «В первом квартале текущего года проект утвердили на публичном обсуждении с жителями микрорайона Химмаш. Также с начала 2019 года на сайте администрации района и в социальных сетях неоднократно размещалась информация о благоустройстве сквера по улице Грибоедова. Предложения и мнения жителей принимались в письменном виде и на официальную электронную почту администрации района», – сказали в управе.

Там также уточнили, что в учреждениях соцсферы Химмаша проводили анкетирование, и 95% респондентов одобрили проект.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

Екатеринбург. Другие новости 26.07.19

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