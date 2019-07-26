Десять человек эвакуировались из горящей прачечной в Кушве

На территории центральной больницы города Кушвы сегодня днем случился пожар.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе ГУ МЧС, в 11:45 поступил сигнал о пожаре на улице Фадеевых. Горело отдельно стоящее здание прачечной на территории городской больницы. До прибытия пожарных оттуда самостоятельно эвакуировались 10 человек. Пострадавших нет. В тушении пожара были задействованы две единицы техники, 10 человек личного состава.

В 12:06 горение было ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершились в 12:18. Повреждена кровля прачечной на площади 20 кв. м.

Кушва, служба информации

Кушва. Другие новости 26.07.19

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