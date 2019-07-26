На Вторчермете неизвестный в медицинской маске обстрелял из травмата прохожего

Неизвестный злоумышленник сегодня утром на Вторчермете несколько раз выстрелил в прохожего из травматического пистолета.

Об этом в паблике «Инцидент. Екатеринбург» в соцсети рассказал сам пострадавший по имени Александр. По его словам, это произошло на перекрестке улицы Эскадронной и Дизельного переулка. «Сразу оговорюсь, за мной нет таких косяков чтоб меня выискивали и стреляли. Был на тёмно-синий ваз 2114 номер только цифры 228. Сидел в медицинской маске, и в капюшоне. Сделал несколько выстрелов, попал только в ногу. Остальные улетели в кусты. Люди, будьте аккуратнее», – написал он (орфография и пунктуация авторские).

При этом гражданин заявил, что в полицию обращаться не будет по каким-то своим личным причинам.

В пресс-группе УМВД по городу «Новому Дню», тем не менее, сказали, что информация об инциденте зарегистрирована, проверка проводится. «А гражданину все-таки лучше написать заявление», – добавили в пресс-группе.

Екатеринбург, служба информации

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