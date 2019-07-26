1% работников столовых в детских лагерях заражены кишечными вирусами

Свердловские санврачи подвели итоги полугодия. С 1 января в регионе зарегистрировано 18 264 случая заболеваний острыми кишечными инфекциями, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Свердловской области, уточнив, что это ниже на 14%, чем за первое полугодие 2018-го и на 2% ниже среднемноголетнего уровня заболеваемости. По данным представителей ведомства, свердловчане стали реже болеть дизентерией – почти в три раза, ротавирусами – в 1,3 раза, гепатитом А – в 1,5 раза. Стабилизировалась ситуация по заболеваемости сальмонеллезами.

Прирост числа заболевших зафиксирован среди тех, кто подхватил норовирус, – таких стало в 2,1 раза больше. «Рост обусловлен улучшением лабораторной диагностики и широким распространением инфекции, которая передает контактно-бытовым путем», – уточнили в Роспотребнадзоре.

На 20% чаще стали болеть уральцы и энтеровирусами, которые передаются как воздушно-капельным, так и контактно-бытовым путем. «При несоблюдении противоэпидемических мероприятий в организованных детских коллективах, в случае посещения детского сада или школы больным энтеровирусной инфекцией ребенком или сотрудником может сформироваться очаг с массовым распространением инфекции», – предупредили санврачи.

Кстати, только в мае этого года сотрудники Роспотренбнадзора провели проверки работников столовых в детских лагерях. И из 4,6 тысячи сотрудников рота- и норовирусами оказались заражены 48 человек, еще 158 оказались носителями золотистого стафилококка. Все эти сотрудники не были допущены к работе. «Благодаря проведению обследования в августе 2018 – мае 2019 года в Свердловской области удалось предотвратить более 600 случаев групповой заболеваемости ОКИ вирусной и стафилококковой этиологии», – заявили в пресс-службе управления.

Екатеринбург, служба информации

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