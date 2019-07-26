Жительнице Екатеринбурга грозит уголовная ответственность за продажу фунфыриков

Октябрьский районный суд Екатеринбурга рассмотрит дело в отношении местной жительницы, обвиняемой в незаконной продаже нелицензированного алкоголя. Ранее 43-летняя женщина неоднократно привлекалась к административным наказаниям за торговлю так называемыми фунфыриками, но продолжала нарушать закон. Теперь ей грозит уголовное наказание.

По данным следствия, 13 мая 2019 года подозреваемая дала устное распоряжение продавцу павильона торговать спиртом. Подчиненная, следуя указаниям, продала два фунфырика. По заключению эксперта обвинения, это был этиловый спирт 95% объемом 100 мл.

Предпринимательнице вменяется преступление по ст. 171.4 УК РФ «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей пищевой продукции, если это деяние совершенно неоднократно». Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде исправительных работ до одного года.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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