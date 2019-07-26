В Екатеринбурге появится именная скамейка памяти Бориса Ельцина

В воскресенье, 28 июля, в 12:00 вдова первого президента России Наина Ельцина торжественно откроет памятную именную скамейку на набережной реки Исети.

Как сообщили РИА «Новый День» в Ельцин-центре, скамейка спроектирована архитектурным бюро «Бернаскони», изготовлена компанией Rigel и будет установлена на личные средства Наины Ельциной. На спинке сделана надпись: «Для тех, кто любит. Как мы с Борисом» Наина Ельцина».

Екатеринбург, служба информации

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