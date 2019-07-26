ЕСПЧ зарегистрировал первую жалобу по арестам после протестов в сквере (ДОКУМЕНТ)

Европейский суд по правам человека зарегистрировал первую жалобу на арест участника протестных акций в сквере у драмтеатра. Это жалоба Даниила Пугина. Мужчину задержали в ночь на 14 мая, на него составили протокол о мелком хулиганстве, сопряженном с неповиновением законному требованию полиции. Верх-Исетский районный суд арестовал Пугина на 5 суток, в апелляции срок снизили на сутки.

Как рассказал корреспонденту РИА «Новый День» адвокат Алексей Бушмаков, это пока единственная жалоба, отправленная в ЕСПЧ, но Бушмаков готовит еще около 20 жалоб, аналогичную работу ведут другие юристы, защищающие права тех, кто протестовал против строительства храма в сквере. «Я думаю, будет около сотни жалоб», – отметил Бушмаков.

Фото из фейсбука Алексея Бушмакова

Екатеринбург, Светлана Загороднева

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