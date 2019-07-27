На Урале утонул 12-летний мальчик-сирота, который находился на реке в составе экскурсии

Правоохранительные органы разбираются с обстоятельствами гибели 12-летнего мальчика, который утонул вчера днем в реке Реж. По данным свердловской полиции, трагедия случилась в районе села Арамашево Алапаевского района. Ребенок находился там на экскурсии в составе группы воспитанников детского дома и вожатого.

Как сообщили в региональном следственном комитете, тело мальчика было поднято водолазами. Место происшествия осмотрели сотрудники СК, полиции и МЧС. По факту гибели ребенка было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей). В рамках расследования тело погибшего направлено на судебную медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. Также допрашиваются свидетели, затребована интересующая следствие документация. В СК намерены выяснить причины и условия, которые привели к трагедии.

Свердловская прокуратура также организовала проверку. Как сообщила старший помощник прокурора области Марина Канатова, будет дана правовая оценка соблюдению требований законодательства при организации выездного мероприятия для детей-сирот. Будет установлено, почему детей сопровождал только один сотрудник социального учреждения, а также имело ли место, где купались дети, необходимые разрешения и необходимую инфраструктуру.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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