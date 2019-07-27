На Среднем Урале ожидаются грозы с сильными дождями и ветром

В Свердловской области объявлено очередное штормовое предупреждение. По прогнозам метеорологов, 28 и 29 июля ожидаются сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

В региональном управлении МЧС напомнили жителям о мерах безопасности во время непогоды. Лучше отменить походы и отдых на природе, в том числе рядом с водоемами, ограничить работы на высоте, во время грозы следует закрывать окна и балконные двери. Автомобилистам рекомендуется переждать сильный дождь в придорожных кафе или на автозаправках.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.07.19

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