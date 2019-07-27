В Екатеринбурге пьяный водитель BMW протаранил бар из-за дорогой бутылки шампанского

В Екатеринбурге сегодня рано утром черный автомобиль BMW X5 врезался во входную группу заведения On Bar на улице Радищева. Причем водитель дважды протаранил двери бара, затем бросил поврежденную машину и скрылся на такси. Руководители заведения теперь подсчитывают материальный ущерб. Факт инцидента подтвердил глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Он сообщил, что сигнал о происшествии поступил в 06:56 в дежурную часть отдела полиции № 5 УВМД по Екатеринбургу. «Представители руководства бара написали по данному факту заявление в органы внутренних дел с просьбой привлечь к ответственности виновника ЧП. По данному обращению полиция проводит проверку. По ее итогам будет принято процессуальное решение. Личность дебошира сейчас выясняется. По оперативным сведениям, это мужчина по имени Александр, который сам был посетителем заведения. Он заказал бутылку шампанского стоимостью 100 тысяч рублей, перевел в формате онлайн лишь 50% от ее стоимости, то есть 50 тысяч рублей. Возможно, он находился в такой степени опьянения, что не осознавал, что и сколько стоит и нужно ли ему это. А когда до него дошло, вполне возможно, передумал, в связи с чем устроил скандал, потребовал вернуть ему деньги. Получив отказ, он решил отомстить», – рассказал Валерий Горелых.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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