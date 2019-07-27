Под Ревдой на садовом участке взорвался газовый баллон, пострадала женщина

На территории садового товарищества «Автомобилист» в городском округе Ревда сегодня около 19.00 случился хлопок газовоздушной смеси в одном из садовых домиков. В помещении были выбиты окна, но конструкции не повреждены. После взрыва начался пожар – загорелись домашние вещи. В результате ЧП пострадала женщина, она была госпитализирована с ожогами, сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В ведомстве добавили, что площадь пожара составила 1 квадратный метр. Приехавшие спасатели за две минуты потушили огонь. По предварительной версии причиной происшествия стало нарушение правил эксплуатации газового баллона.

Добавим, что за последние две недели в Свердловской области это уже третий случай взрыва газового баллона, который хозяева устанавливают самостоятельно.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 27.07.19

В Екатеринбурге пьяный водитель BMW протаранил бар из-за дорогой бутылки шампанского. / Мусульманский плов, жесткий приговор Астахову и манипулятор-убийца – итоги недели от РИА «Новый День». / На Среднем Урале ожидаются грозы с сильными дождями и ветром. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»