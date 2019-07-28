Екатеринбургский аэропорт не смог принять 14 рейсов из-за густого тумана (ФОТО)

Сегодня ранним утром на Екатеринбург опустился туман. Из-за плохой видимости в Кольцово не смогли приземлиться сесть самолетов. По данным онлайн-табло аэропорта, суда не могли приземлиться в промежуток с 02:44 до 06:28.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, в связи со сложными метеоусловиями 14 рейсов ушли на запасные аэродромы – в Тюмень, Уфу, Казань, Нижнекамск и Курган. Но там отметили, что в настоящее время аэропорт принимает и отправляет самолеты без ограничений.

Напомним, в Свердловской области действует штормовое предупреждение. Метеорологи прогнозируют сегодня и завтра сильные дожди, грозы, крупный град и шквалистое усиление ветра до 25 м/сек.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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