В Нижнем Тагиле водитель «Дэу Нексия» сбил троих детей на пешеходном переходе

В Нижнем Тагиле водитель автомобиля «Дэу Нексия» сбил детей, которые переходили дорогу по «зебре». Авария случилась вчера около 14 часов возле дома №44 по улице Зари. Пострадали девочки 2008, 2010 и 2011 годов рождения. После осмотра врачами две девочки были отпущены домой, одна госпитализирована, сообщили в пресс-службе свердловской Госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД установили, что водитель при подъезде к пешеходному переходу следовал по правой полосе со скоростью около 40 километров в час. Посчитав, что автомобиль, движущийся впереди, едет медленно, он перестроился в левую полосу и увеличил скорость для опережения. В этот момент и произошел наезд на детей-пешеходов.

Также полицейские выяснили, что пострадавшие девочки шли из двора дома к магазину, расположенному через дорогу. При этом девочки и раньше переходили дорогу по этому переходу.

Автоинспекторы установили личность водителя «Дэу Нексия» – это 50-летний тагильчанин с водительским стажем более 20 лет. Автомобилист в мае этого года уже совершал подобное ДТП: он наехал на подростка, переходившего проезжую часть дороги на зеленый свет. Кроме того, мужчина ранее неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушения правил проезда пешеходного перехода. На месте аварии водителя проверили на состояние опьянения – мужчина был трезв.

Нижний Тагил, служба информации РИА «Новый День»

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