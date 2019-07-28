В Екатеринбурге автобус сбил двух пожилых пешеходов

В Екатеринбурге на перекрестке улиц Крауля и Токарей автобус маршрутом №85 сбил двух пешеходов – 64-летнего мужчину и 68-летнюю женщину. Они переходили дорогу по пешеходному переходу на зеленый сигнал светофора, сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе городского управления ГИБДД.

По данным Госавтоинспекции, ДТП случилось в 10.32 около дома №51 на улице Крауля. Автобус НефАЗ сбил людей при повороте налево. Пострадавшие пешеходы с травмами различной степени тяжести доставлены в горбольницу №36. Сотрудники ГИБДД установили, что автобусом управлял 45-летний мужчина. Стаж его вождения составляет 23 года.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку. По данным ведомства, маршрут №85 обслуживает муниципальный «Гортранс». «Со слов водителя, пешеходы переходили дорогу на красный запрещающий сигнал светофора, в связи с чем специалистами изучаются записи с видеорегистраторов и камер наблюдения.

Будет установлено, когда проводился последний технический осмотр указанного автобуса, был ли он исправен на момент выхода на линию, а также проходил ли водитель медицинский осмотр до начала смены. Особое внимание будет обращено на соблюдение нормативов труда и отдыха водителя пассажирского автобуса», – сообщает пресс-служба надзорного органа.

Фото из паблика «Инцидент Екатеринбург»

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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