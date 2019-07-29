На дублере Сибирского тракта ночью водитель сбил двоих подростков (ФОТО)

Этой ночью на дублере Сибирского тракта водитель сбил двоих мальчиков 15 и 16 лет. Подростки переходили дорогу на зеленый свет.

Авария произошла в 23 часа на 8 км дублера Сибирского тракта. Как рассказали в УГИБДД по Екатеринбургу, водитель «Шкоды Рапид» ехал со стороны «Калины» в сторону улицы 40 лет Комсомола. Он сбил подростков, которые шли на зеленый по пешеходному переходу. Мальчики находятся в больнице, у них черепно-мозговая травма и переломы ног. Причина ДТП выясняется.

Екатеринбург, служба информации

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