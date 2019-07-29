На Среднем Урале похолодает до +5

В Свердловскую область пришло резкое похолодание. В начале рабочей недели будут идти сильные дожди с грозами и штормовым ветром.

Дневная температура воздуха сегодня опустилась до 18 градусов тепла, а ночью составит 11-16 градусов выше ноля. К среде, 31 июля, погода будет напоминать осеннюю: умеренные дожди, пасмурное небо и ощутимая прохлада. Днем воздух прогреется до +14, а ночная температура воздуха составит всего +5, прогнозируют уральские метеорологи.

В Екатеринбурге в ближайшие три дня будет не намного теплее. Ожидаются небольшие осадки, +15…+17 днем и +6…+11 ночью.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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