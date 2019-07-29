Таксисты признали Екатеринбург самым неспящим городом в России

Жители Екатеринбурга чаще, чем обитатели других крупных городов России, совершают ночные поездки на такси. К такому выводу пришли представители сервиса Uber Russia, изучив статистику заказов автомобилей после полуночи в разных субъектах РФ.

«Считается, что Москва никогда не спит, однако это не помогло городу возглавить топ. Несмотря на количественную разницу в населении и разнообразие ночных развлечений, столица расположилась лишь на втором месте. Екатеринбург занял первое место рейтинга – он опередил остальные города России по количеству ночных поездок на Uber. Вероятно, это связано с крупным музыкальным фестивалем Ural Music Night, который проходил 28 июня. Тройку лидеров замкнула Пермь. Забавно, что и Северную столицу (пятое место) также опередил город, значительно уступающий в количестве жителей – Челябинск (четвертое место). К слову, в обоих городах Урала в рейтинге ночные поездки оказались длиннее дневных почти на четверть. Реже всего сервисом после полуночи пользуются в Самаре, которая оказалась на последнем месте рейтинга», – сообщили представители сервиса.

Екатеринбург, Екатерина Норсеева

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