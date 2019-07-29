Кольцовская таможня задержала посылку с килограммом наркотиков

Посылку с крупной партией наркотиков задержали сотрудники таможенного поста в аэропорту Кольцово.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УТУ, посылка пришла из Китая. Внимание инспекторов привлек пакет с неизвестным порошком. Они отправили находку на экспертизу, которая заключила, что в посылке находится синтетические наркотические вещества нескольких видов. Общий вес посылки составил более килограмма.

«Сегодня наркобизнес пытается искать новые способы для перемещения наркотиков. Если раньше для этого использовался багаж авиапассажиров, то сегодня, ввиду наличия большого количества спецслужб в аэропорту, для пересылки пытаются использовать почтовые отправления», – рассказал Анатолий Тимощенков, начальник Кольцовской таможни имени Сорокина.

Получатель наркотиков был задержан, возбуждено уголовное дело. За контрабанду наркотиков злоумышленнику грозит до 20 лет лишения свободы со штрафом до одного миллиона рублей.

Екатеринбург, служба информации

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