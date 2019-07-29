Медиашантажисты внесены в кондуит: главный пиарщик УВЗ покидает корпорацию

Заместитель генерального директора по коммуникациям Уралвагонзавода Дмитрий Калениченко покидает корпорацию спустя два года в НПК. Об этом «Новому Дню» сообщил он сам.

Собеседник агентства рассказал, что заявление об уходе по собственному желанию написал в конце прошлой недели. «Думаю, я обогатился огромным объемом новых знаний и навыков на Уралвагонзаводе. Произошла прогрессивная переоценка. Объем и статус компетенций, ответственности и реализованных проектов возрос до уровня, когда уже невозможно пребывать в прежнем осознании новой открывшейся действительности. Опыт работы с [генеральным директором УВЗ] Александром Потаповым наверняка останется самым бесценным богатством и примером в моей жизни. Это – профессиональная жесткость, умение маневрировать, анализировать, способность быстро схватывать и все всегда помнить (с последним было особенно тяжело уживаться, если честно). Заступил 24 июля – ухожу 25 июля, но ровно через два года. Все-таки срок. За год не все удалось «зачистить». Вот и второй подошел к концу. Надо идти дальше. Мне пришлось участвовать в очистке Уралвагонзавода от долгов, освобождать от прежней системы взаимоотношений в коммуникациях и организовывать новую – по правилам. То, с чем я столкнулся два года назад, – за гранью здравого смысла! Наверное, сложно было бы найти СМИ в Свердловской области, которое бы не имело фискальный контракт с Уралвагонзаводом – сказал он. – Я не буду открывать первый конверт (имеется в виду анекдот про практику обвинения предшественника, – прим. ред.), но мы не общались, преемственности не было, я пришел на пустое место, никакой передачи дел. Работать продолжали, но совсем не вместе, я бы даже сказал – по-разному. Оглядываться назад часто приходилось: отвечать за старые долги – и не только в России, разбираться в спонсорских и благотворительных проектах, некоторые прекращать и держать удар. Хотя главные социальные объекты и обязательства перед заводчанами, их детьми, ветеранами сохранены и даже преумножаются – новая современная поликлиника, ремонты спортивных объектов впервые за долгие годы… Но, не об этом сейчас говорим – я же уже не работаю на УВЗ. Если трезво и профессионально смотреть на вещи, безусловно, тот уровень пиара на широкую ногу с привлечением сильнейших креативных структур, таких как, например, «Сила света», дизайнерских бюро, известнейших сторонних операторов, технологов, даже модельных агентств и ателье – список огромен, помогли сделать бренд Уралвагонзавода. Это – мечта пиарщика и технолога работать в таких условиях. У меня были другие. С новой командой Уралвагонзавод сделал акцент на том, чтобы в первую очередь быть, а не слыть. И в такой задаче пиар стал не пылью в глаза, а реальностью. Начала аккумулироваться прибыль, растет зарплата, вернулись премии и 13-я, значительно выросла социальная поддержка заводчан – жить стали по результатам труда, то есть все пошло из прибыли».

Калениченко, по его словам, пришлось поменять систему, при которой уральские медиа получали контракты на «перепечатку сухих неинтересных пресс-релизов». «Одно агентство так вообще получило более 40 млн рублей за четыре года… и это только по договору, и добавлю, что оно еще и не федеральное. PR – это не реклама и не маркетинг. Кроме того, во главе угла должно стоять, что Уралвагонзавод – оборонное предприятие, и защита информации о его деятельности в зоне ответственности не только пиар-подразделений, но и компетентных органов. Это – совместная работа. Сколько чуши и ахинеи приходилось видеть про «Армату» и гособоронзаказ по этим изделиям, и ничего мы не имеем права ни подтвердить, ни опровергнуть, ни прокомментировать, так как это – гостайна либо коммерческая информация. Опровержение в аналитических умах при правильных методах сбора и анализа информации тоже может привести к нежелательному раскрытию секретных данных. Я понимаю, что журналисты зачастую хотели «хайпануть», но мы должны смотреть на вещи и с других позиций, – рассказал Калениченко. – Сталкивался по наследству с чудными вещами. Звонит журналист-экс-депутат, клянется в любви и верности УВЗ, просит отдать долги за периоды прежнего руководства и платить дальше помесячно. Таких обращений у меня было десятки в первые месяцы. Пока сверялись по нему, получаю письмо с негативным текстом и с вопросом «и что будем делать?», отвечаю: «Действовать в рамках закона РФ, могу дать комментарий». Он публикует надуманную ахинею про корпоративные споры. Через пару дней перепечатывает уже позитивный пресс-релиз компании и подписывает: «А могло бы быть и так…» Я показал генеральному директору переписку, чтоб охарактеризовать персону. Чудику рекомендовал не заниматься больше вещами, в которых он профан. Даже прошантажировать красиво не смог. Вот что я имел в виду. К счастью, не все следовали такой тактике».

По словам Калениченко, те СМИ, которые все же придерживались такой тактики, «внесены в кондуит, который останется на УВЗ». «И это – черная метка для последующего сотрудничества. Пусть теперь доказывают честное имя своим трудом», – подчеркнул он.

Собеседник «Нового Дня» добавил, что вместе коллегой из другой структуры, тоже из ОПК, вероятно, издаст научный труд на тему взаимодействия предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ и СМИ. «Мне кажется, этот опыт работы будет полезен и выгоден. Нам удалось нащупать новые методы пиара и их опробовать в критических условиях, когда компания, реализуя программу финансового оздоровления, вынуждена жестко экономить. Рабочее название темы скажу: «Кризисный PR», – добавил он и ответил на вопрос о том, останется ли работать в структуре: Я надеюсь остаться в мощной команде профессионалов – государственников и практиков в интересах своей страны. Пожалуй, сейчас это все, что я хотел бы сказать».

Екатеринбург, Елена Сычева

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