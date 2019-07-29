Рядом с закрытым «атомным» городом на Урале прогремят взрывы

Жителей Нижней Туры и расположенного через забор ЗАТО Лесной предупредили, что завтра, 30 июля, на местной электростанции прогремят взрывы. Об этом написал в своем инстаграме мэр Нижней Туры Алексей Стасенок.

По его словам, взрывники будут демонтировать дымовые трубы в старой, выведенной из эксплуатации, очереди Нижнетуринской ГРЭС.

Работы пройдут днем – с 13:00 до 15:00. Жителей просят не волноваться и сохранять спокойствие.

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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