В Екатеринбурге снова набирают волонтеров на Чемпионат мира

В Екатеринбурге набирают волонтеров для работы на Чемпионате мира по боксу, который пройдет в сентябре в конгресс-холле. Как сообщается на сайте «Волонтеров Урала», сейчас требуется 250 человек, часть должностей уже закрыта – это рекрутеры, интервьюеры и администраторы, т.е. собственно те, кто будут отбирать остальных волонтеров. Тех, кто будет работать на объектах инфраструктуры – на инфостойках, в залах со зрителями; кто будет помогать в организации соревнований и церемоний открытия и закрытия; кто будет выдавать аккредитационные бейджи для всех клиентских групп ЧМ-2019; кто будет помогать СМИ на фотопозициях; кто будет сопровождать группы и помогать им в решении бытовых и оргвопросов; кто будет встречать и помогать с организацией расселения участников чемпионата; кто будет работать с медиками и службами допинг-контроля, и т.д.

Волонтеры будут заняты на ЧМ по боксу с 4 по 22 сентября. Требуются юноши и девушки от 16 лет. Им обещают выдать униформу, обеспечить питанием, трансфером, а после завершения спортивного мероприятия – благодарственными письмами. Заявку можно подать на сайте «Волонтеры Урала».

Екатеринбург, Елена Сычева

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

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