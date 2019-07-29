В Свердловской области появился новый прокурор (ФОТО)

У прокурора Свердловской области Сергея Охлопкова появился новый заместитель.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облпрокуратуры, приказом Юрия Чайки на должность заместителя прокурора Свердловской области назначен Андрей Оборок. На него возложены вопросы надзора за законностью исполнения уголовных наказаний, экстрадиции, отдела по рассмотрению писем и приему граждан, отдела общего и особого делопроизводства и ряд иных.

Начиная с 22 марта 2017 года Андрей Оборок занимал должность заместителя прокурора Челябинской области.

Екатеринбург, служба информации

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