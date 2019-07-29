Пастора пятидесятников оштрафовали за пение псалмов в собственном саду

Местная религиозная организация христиан веры евангельской (пятидесятников) и ее пастор Павел Рудаков оштрафованы судом за нецелевое использование сада – они там молились.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, Рудакову принадлежит земельный участок под Екатеринбургом, который зарегистрирован под видом использования земель «для садоводства». Но фактически там находится община пятидесятников «Дерево жизни», пастором которой и является гражданин. В итоге в саду регулярно проводятся богослужения, духовные песнопения и так далее. Внимание прокуратуры к этому факту привлекли соседи пастора по СНТ «Заря».

Районный суд оштрафовал общину на 100 тысяч рублей. Павел Рудаков с этим не согласился и подал апелляцию в облсуд. Но судья апелляционной инстанции, рассмотрев материалы дела, не нашел оснований для отмены постановления должностного лица и решения районного суда.

«Доказательств, свидетельствующих о том, что у юридического лица имеется разрешение на размещение на земельном участке Рудакова П.Б. конфессионального объекта, в материалах дела не имеется», – отметили в облсуде.

В отношении самого пастора также было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст.8.8 КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Екатеринбург, служба информации

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