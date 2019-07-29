В Академическом открыли Аллею финансистов (ФОТО)

1 августа финансовой системе Свердловской области исполнится 100 лет. В честь этого в Академическом сегодня торжественно открыли Аллею финансистов.

В подарок жителям города и микрорайона Академический год назад на территории парка «Преображенский» сотрудники областного минфина высадили 100 шаровидных ив. Деревья прижились, сегодня здесь чиновники, руководство микрорайона, представители студенческих стройотрядов и местные жители установили памятный камень и таблички с уроками по финансовой грамотности.

«Мы высадили 100 ив, который будут спасать людей в зной. Хотелось бы, чтоб эта аллея стала местом притяжения жителей района и вообще Екатеринбурга и чтобы здесь проводились мероприятия по финансовой грамотности», – рассказала на открытии министр финансов Галина Кулаченко.

Член совета директоров «РСГ-Академическое» Алексей Воробьев напомнил о тяжелых годах в жизни страны – Великой Отечественной войне, коллективизации и индустриализации, о пятилетках и поблагодарил тех, кто занимается финансами, за развитие региона.

Ребята из стройотрядов поучаствовали в призовой викторине – надо было ответить на вопросы, как распознать финансовую пирамиду, когда вести семейный бюджет и т.д. Номера правильных ответов стали «пин-кодом» к своеобразному банкомату, который выдавал призы.

«Деревьев много не бывает, правильно? Мы стараемся с жителями все делать вместе, мы не просто строим дома и уходим. У нас есть зеленые зоны, которые мы не передаем городу, они в нашей собственности, мы их обслуживаем. В парке будет 16 тысяч деревьев, на сегодняшний день их около 5 тысяч. Здесь будут зоны для отдыха и релаксации жителей. Эта аллея сегодня кажется маленькой, но она будет очень красивой и полезной для жителей района и станет центром притяжения», – прокомментировал генеральный директор АО «РСГ-Академическое» Виктор Кривошеин.

Екатеринбург, служба информации

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