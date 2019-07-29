В Екатеринбургском метрополитене ждут миллиардного пассажира

Екатеринбургский метрополитен завтра планирует отметить своеобразный юбилей – перевозку миллиардного пассажира. По расчетам руководства подземки, это случится около 11 часов утра. Счастливчика встретит на станции «Площадь 1905 года» мэр Александр Высокинский и вручит ему (или ей) оригинальный торт и Е-карту со специальным тарифом.

Как пояснила РИА «Новый День» пресс-секретарь мэрии Виктория Мкртчян, количество перевезенных людей в метро высчитывается по статистике предприятия. По предварительным данным, миллиардный пассажир должен переступить порог подземки именно завтра в назначенный час. «Кроме того, в это время на станции будет присутствовать сотрудник с ноутбуком, который будет оперативно получать информацию о количестве проходящих через турникет пассажиров. Как только появится миллиардный пассажир (это не точная цифра, а примерная) нам подадут сигнал, и мы будем готовы встретить этого человека», – отметила она.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

Екатеринбург. Другие новости 29.07.19

В Академическом открыли Аллею финансистов (ФОТО). / В мэрии Екатеринбурга обещали «синхронизировать» жилую застройку с социальными объектами. / Синоптики предсказали дождливый август. Жара уже не вернется. Читать дальше

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш Whatsapp +7 (901) 454-34-42

© 2019, РИА «Новый День»