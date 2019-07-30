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Вторник, 30 июля 2019, 09:51 мск

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На Урале вскрыли канал поставки «серой» компьютерной техники для госзаказа

На Урале таможенники изъяли партию компьютерной техники без документов. 74 монитора ввезли в Россию из Китая, где они были произведены. При проверке выяснилось, что техника не задекларирована и, соответственно, не уплачены таможенные пошлины и налоги.

«Эти мониторы поставщик хотел продать одному из государственных учреждений в рамках госзакупки – стоимость контракта составляла 572 тысячи рублей. Нарушение мы выявили до перечисления средств на счет поставщика товара, поэтому бюджетные средства не получили недобросовестные участники рынка», – рассказал заместитель начальника Уральского таможенного управления – начальник службы Михаил Пономарев.

По решению Чкаловского суда Екатеринбурга вся техника была конфискована, в ближайшее время ее передадут в Росимущество.

Екатеринбург, служба информации

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