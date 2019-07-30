На шахматном фестивале в Екатеринбурге Карякин сыграет с Харикришной

В Екатеринбурге во Дворце игровых видов спорта стартовал международный шахматный фестиваль Eurasia Open 2019. Из статусных гостей на Урал уже приехал российский гроссмейстер Сергей Карякин, 31 июля он сыграет со вторым номером сборной Индии Пенталой Харикришна.

В департаменте информполитики рассказали, что в 2017 году, когда фестиваль состоялся впервые, собралось 300 шахматистов. В прошлом году их было более 800, в этом году ждут тысячу участников. Призовой фонд турнира – 2 млн рублей.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.19

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