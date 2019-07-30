На Пермском тракте ограничат движение на двух мостах из-за ремонта

На трассе Пермь – Екатеринбург вводится реверсивное движение на двух мостах – под Ревдой и на въезде в Екатеринбург.

Как сообщили в пресс-службе «Уралуправтодора», на двух путепроводах на трассе Р-242 Пермь – Екатеринбург – на 315-м км возле Ревды и на 346-м км в Екатеринбурге вводится реверсивное движение. Дороги частично перекроют с 1 августа предположительно до конца недели. Мост близ Ревды будут ремонтировать по ночам.

Добавим, в 2017 году глава Уралуправтодора Алексей Борисов рассказывал, что запланировано расширение Пермского тракта до четырех полос с 276-го по 326-й км, реконструкцию наметили на 2020 год.

Екатеринбург, служба информации

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