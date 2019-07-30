Прожиточный минимум для свердловских пенсионеров будет ниже, чем в целом по РФ

Свердловское заксобрание утвердило прожиточный минимум для пенсионеров на 2020 год.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», он установлен на уровне 9 137 рублей, что почти на 150 рублей ниже, чем ожидаемый прожиточный минимум для пенсионера по РФ в целом.

Как пояснил депутат от Партии пенсионеров Евгений Зяблицев, это связано с тем, что областное правительство «перестраховывается», чтобы случайно не установить этот показатель на уровне выше федерального. Пока не принят закон о федеральном бюджете на 2020 год, можно говорить только об ожидаемом уровне прожиточного минимума. «Областное правительство заверило, что если РФ установит этот показатель на уровне выше 9 137 рублей, мы снова вернемся к этому вопросу», – заявил Зяблицев.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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