Депутат от КПРФ сравнил россиян с лягушками, которых варят на медленном огне

С неожиданной метафорой выступил сегодня на заседании заксобрания председатель фракции КПРФ, первый секретарь обкома Александр Ивачев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», при обсуждении поправок в областной закон «Об образовании» депутат внезапно начал рассуждать о способах приготовления земноводных. «Если лягушку бросить сразу в кипяток, то она из него выпрыгнет. А если поместить ее в холодную воду и медленно нагревать, она благополучно сварится», – просветил он коллег. По мнению коммуниста, некоторые законы, которые принимаются в Свердловской области, не что иное, как попытка медленно «сварить» ее население, понижая уровень жизни.

В частности, сегодня депутаты изменили порядок начисления родителям компенсации платы за услуги детских садов. По предложению областного кабмина, эта компенсация отныне будет предоставляться только тем родителям, доход которых – не более полутора величин прожиточного минимума на одного члена семьи.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

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