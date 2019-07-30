Хозяйка трех агрессивных собак заплатит покусанной ими женщине 25 тысяч рублей

Свердловский областной суд рассмотрел апелляцию жительницы Полевского, три собаки которой год назад покусали на улице прохожую.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе облсуда, инцидент произошел в мае 2018 года. Пострадавшая рано утром шла на работу по улице Фрунзе, мимо частных домов, когда на нее напали три собаки. Женщина получила травмы, у нее остались шрамы на обеих ногах, а на фоне стресса обострилась гипертоническая болезнь. Потерпевшая подала в суд на хозяйку собак, требуя заплатить ей компенсацию в 50 тысяч рублей, а собак усыпить. Суд исковые требования удовлетворил частично. С владелицы собак в счет компенсации морального вреда взыскано 25 тысяч рублей, в усыплении животных отказано.

Ответчица, впрочем, с таким решением не согласилась. Она подала апелляцию, в которой указала, что она пенсионерка, и 25 тысяч для нее – слишком большая сумма. Она попросила уменьшить размер компенсации до 5 тысяч рублей.

Однако судебная коллегия согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что собака является источником повышенной опасности, а ответственность за нее несет хозяйка. Решение Полевского суда оставлено без изменений.

Екатеринбург, служба информации

Екатеринбург. Другие новости 30.07.19

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