На «Екатеринбург Арене» сыграет молодежная сборная России по футболу

Молодежная сборная России сыграет отборочный матч к Чемпионату Европы – 2021 U-21 в Екатеринбурге. Игра состоится 11 октября, соперниками россиян станет сборная Польши. Об этом сообщает пресс-служба «Екатеринбург Арены».

Напомним, уральская столица уже принимала матчи национальных молодежных команд по футболу. Игры проходили осенью 2012 года на старом Центральном стадионе, который впоследствии был реконструирован и стал «Екатеринбург Ареной». Тогда российская сборная (в ее составе выступали известные сейчас футболисты Олег Шатов, Денис Черышев и Федор Смолов) добилась успеха в двух решающих встречах отборочного цикла и стыковом поединке с Чехией.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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