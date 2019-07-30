В Екатеринбурге наказали пенсионера, который прокатился на багажной ленте в аэропорту

Транспортная полиция привлекла к административной ответственности пожилого мужчину, который прокатился на багажной ленте в аэропорту Кольцово.

Как сообщили в пресс-службе управления транспортом МВД по УрФО, 65-летний житель Красноуфимска прилетел в Екатеринбург из Хабаровска днем 29 июля. Как и все пассажиры, он должен был получить свои вещи в зоне выдачи багажа терминала «А». Но уралец решил обойти очередь – он запрыгнул на круговую транспортерную ленту и проехал в багажное отделение, надеясь как можно быстрее получить сумки.

В служебном помещении мужчину «встретил» сотрудник службы авиационной безопасности, который вызвал транспортных полицейских. «Покатушки» на багажной ленте обернулись для пенсионера денежным штрафом. Он привлечен к административной ответственности по части 4 статьи 11.3 КоАП РФ «Проход либо проезд без разрешения по территории аэропорта».

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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