В Бурятии во время сплава скончался свердловский турист. Всю группу эвакуировали вертолетом (ВИДЕО)

В Бурятии из труднодоступной местности в Окинском районе вертолетом вывезли зарегистрированную группу туристов из Свердловской области (12 человек).

Как сообщили в ГУ МЧС по Республике Бурятия, туристы обратились за помощью 29 июля, сообщив, что один из них, мужчина 1952 г.р., скончался, предварительно – от сердечного приступа. В понедельник сильные дожди не позволили отправить к группе воздушное судно, поэтому спасатели двинулись по суше.

Во вторник, 30 июля, из Иркутска вылетел вертолет Ми-8 МЧС России с двумя спасателями, группа была обнаружена с воздуха, наземным спасателям был дан отбой. «Мы увидели группу сверху, они продолжали сплав. Вертолет подсел ниже по течению. Туристы причалили катамараны к берегу, и мы предложили им эвакуироваться всем составом, так как прогноз на ближайшие дни неблагоприятный», – рассказал начальник Никольского поисково-спасательного подразделения Бурятского поисково-спасательного отряда МЧС России Виктор Доничев. Тургруппа доставлена в поселок Никола Иркутской области.

Вертолет МЧС эвакуирует тургруппу (ВИДЕО)

Добавим, что на прошлой неделе из-за сильных дождей в Бурятии начались паводки. Значительно повысился уровень воды в реках, в некоторых районах подтоплены дороги и жилые дома.

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