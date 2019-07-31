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Среда, 31 июля 2019, 08:20 мск

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Школа заплатит 40 тысяч рублей девочке, сломавшей палец на перемене

Прокуратура через суд взыскала со школы № 87 Нижнего Тагила 40 тысяч рублей в пользу девочки, получившей травму руки.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел в феврале 2019 года. Девятилетняя школьница на перемене прищемила правую руку дверью. Девочка получила открытый перелом ногтевой фаланги безымянного пальца с отрывом ногтя.

Прокуратурой Дзержинского района установлено, что в момент ЧП медработника в школе не было, первую помощь девочке не оказали, скорую не вызвали. Позже школьнице пришлось делать хирургическую операцию под общим наркозом, в послеоперационный период она испытывала сильные боли и стресс.

Прокуратура района обратилась в суд с требованием компенсировать школьнице моральный вред, суд иск удовлетворил. Кроме того, школа приняла меры к устранению выявленных нарушений.

Нижний Тагил, служба информации

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