В Свердловской области запускают программу по обучению женщин бизнесу

В Свердловской области запускают онлайн-бизнес-акселератор «Леди 007 Урал – создай свой бизнес!». Все желающие женщины смогут пройти курсы по предпринимательству, причем бесплатно. Эти курсы – часть федеральной программы «Развитие женского предпринимательства».

Авторы проекта рассказали, что хотят создать на Урале постоянно действующее женское бизнес-сообщество, где помимо обучения, в том числе для женщин в декрете, будут проходит клубные и деловые тематические встречи, участницы смогут получить информационно-консультационную поддержку и т.д.

Проект рассчитан на предпринимательниц, которые уже начали свое дело, но столкнулись с проблемами, и на тех, кто только задумался о собственном бизнесе. Эксперты программы на вебинарах помогут разобраться в «узких местах», ответят на вопросы и разберут конкретные кейсы. Чтобы стать участницей программы, надо зарегистрироваться на сайте ural.lady007.ru.

Екатеринбург, служба информации

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