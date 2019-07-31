Свердловское УГИБДД опубликовало карту видеокамер для слежки за нарушителями

На сайте ГИБДД появился сервис, позволяющий увидеть все камеры автоматической фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока на сайте стоит предупреждение, что «ресурс находится в стадии наполнения». Сейчас на карту региона нанесены 235 видеокамер. Из них большая часть, 104, – в Екатеринбурге и его ближайших окрестностях, 25 – в Каменске-Уральском и между ним и Екатеринбургом, около 20 – в Первоуральске. В Нижнем Тагиле установлено 35 камер, 13 – в районе Краснотурьинска. Самая северная камера в области стоит на трассе Ивдель – граница ХМАО-Югры, восточная – возле Туринской Слободы, Южная – за Сысертью, Западная – в районе Красноуфимска.

Отметим, что на карте отмечены в том числе и передвижные комплексы фотовидеофиксации.

Екатеринбург, служба информации

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