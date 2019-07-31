В Екатеринбурге закрывается галерея современного искусства на Красноармейской

Екатеринбургская галерея современного искусства переедет из особняка на улице Красноармейской и поменяет формат. Об этом сообщается на официальном сайте проекта.

Галерея проработала на Красноармейской около 15 лет. За это время там прошло более 200 выставок и десятки творческих встреч с художниками и деятелями искусства. «Наш основной фокус был сосредоточен на изобразительном искусстве Урала, а коллекция, экспонируемая в галерее, насчитывает около 1500 произведений живописи, графики, скульптур и арт-объектов периода с 1899 по 2018 годы. Впереди нас ждут новые актуальные форматы взаимодействия с художниками и зрителями, расширение круга сторонников современного искусства», – говорится в сообщении.

В обновленном виде ЕГСИ предстанет на площадке «Синара Центр», который разместится на ВИЗ-бульваре, 15. О дате открытия нового проекта пока не сообщается.

Екатеринбург, служба информации РИА «Новый День»

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