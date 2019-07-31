Восемь человек пострадали в Асбесте в ДТП с участием автобуса (ФОТО)

31 июля в Асбесте, в 10.05, напротив дома № 5 по улице Ленина, случилось ДТП с участием автобуса.

Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе УГИБДД области, водитель автобуса «ISUZU» въехал сзади в стоящий автомобиль «Тойота», в результате чего «Тойота» вылетела на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем «УАЗ». По предварительным данным, в результате ДТП 7 пассажиров автобуса получили травмы и обратились за помощью в больницу. У одного из пассажиров диагностирован перелом ноги, у остальных – травмы в виде ушибов и ссадин. Также незначительные травмы получила женщина-водитель «Тойота».

Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства ДТП, личности пострадавших, опрашивают очевидцев и участников. Уже установлено, что «Тойота» стояла в левой полосе, собираясь повернуть налево, когда в нее въехал пассажирский автобус, следовавший сзади, в попутном направлении. Автобус двигался по городскому маршруту № 1А «Автовокзал – Кирпичный завод». В этот момент в автобусе находились около 30 пассажиров.

Асбест, служба информации

Асбест. Другие новости 31.07.19

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